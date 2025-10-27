احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: صنعت نفت و گاز صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه تصمیمی استراتژیک در حوزه حکمرانی و توسعه ملی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه این صنعت پیوندی عمیق با سیاست، امنیت و توسعه ملی دارد، افزود: «بررسی تاریخ معاصر و شرایط جهانی نشان می‌دهد تنها کشور‌هایی توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار انرژی تثبیت کنند که از سرمایه‌گذاری پایدار و متنوع برخوردار بوده، از دانش و نوآوری دانشگاهی بهره گرفته و چارچوب‌های حقوقی و سیاسی شفافی برای تأمین مالی فراهم کرده‌اند.»

احمدوند با اشاره به سفر اخیر خود به چین گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه صنعت نفت و گاز ایفا کنند. در کنار صنایع، دانشگاه‌ها قادرند در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری کارگروه دانشگاهی و ایجاد دبیرخانه ثابت در این دانشگاه در این زمینه تصریح کرد: نخست، دانشگاه باید محلی برای آموزش و تربیت متخصصان مالی، فنی و حقوقی باشد و دوم، با تولید دانش و پژوهش‌های کاربردی، مدل‌های نوین تأمین مالی متناسب با شرایط کشور را طراحی و تدوین کند.