برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانوان در یزد

برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانوان در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی زارع زاده گفت: هفتمین جشنواره بیتا به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) از تاریخ پنجم تا هفتم آبان‌ماه از ساعت ۱۸ در حسینیه بزرگ نعیم‌آباد، واقع در خیابان شهدای منطقه آبشاهی آغاز به کار می‌کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، توانمندسازی زنان در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد که با ایجاد فضایی پویا و شاد، فرصت تعامل، یادگیری و هم‌افزایی میان بانوان را تقویت و زمینه حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی گسترش یابد.

زارع زاده ادامه داد: در این جشنواره برنامه‌های متنوعی از جمله قاب فیروزه‌ای، زیارت مجازی، دوره آموزشی هوش مالی، دیوار آزاد، چالش بانوان، مقر کتاب، بازی‌های رومیزی، نمایشگاه مشاغل خانگی، ابربازی‌ها و جنگ‌های شادی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: این رویداد با محوریت ارتقای خودباوری، افزایش دانش و مهارت‌های زندگی و حمایت از کسب‌وکار‌های خانگی بانوان برگزار می‌شود تا الگویی الهام‌بخش از مشارکت و نقش‌آفرینی زنان در جامعه ارائه دهد.

به گفته وی، آیین افتتاحیه این جشنواره امروز ساعت ۱۹:۳۰ خواهد بود و برنامه‌ها تا سه روز ادامه خواهد داشت.