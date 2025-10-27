پخش زنده
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان، برگزیدگان المپیادی را به ستارههای درخشان تشبیه کرد و گفت: باید این نخبگان به خورشیدی تبدیل شوند که در جهان بدرخشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسینی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در اواخر مهر درباره حمایت از نخبگان گفت: بر خلاف مصوبات مختلف در وزارت آموزش و پرورش و تاکید وزیر علوم همچنان معافیت المپیادیها از شرکت در کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتظار تصویب است.
رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان گفت: امروزه نخبگان علاوه بر طراحی سوالات المپیادی کشورهای دیگر در برخی کشورها مسابقات المپیادی برای نخبگان آنها برگزار میکند.
حسینی گفت: دبیرخانه المپیاد نانو در ایران ثبت شده است و همچنان در ایران خواهد ماند.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان افزود: آزمون المپیاد هندسه با حضور ۵۲ کشور مختلف دو هفته پیش در کشور برگزار شد و این یکی از گامهای مهم مرجعیت علمی است که الگویی برای سایر کشورها شده است.