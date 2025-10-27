مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری از پایان عملیات آب‌رسانی به سایت نهضت ملی مسکن شهر نقنه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محمد کریمی گفت: با تخصیص ۲۴ میلیارد ریال، شبکه داخلی آب مجموعه نهضت ملی مسکن شهر نقنه اجرا شد.

وی افزود: پس از تعیین کف و بر زمین‌های اختصاص‌یافته به طرح نهضت ملی مسکن و دریافت نقشه‌های معابر، شرکت آبفا با انتخاب پیمانکار، عملیات حفاری را آغاز کرد و با اجرای هزار و ۵۰۰ متر لوله‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر، شبکه داخلی این مجموعه تکمیل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای ارتقای دسترسی به آب شرب، حدود دو و نیم کیلومتر لوله‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن در سایز‌های ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی‌متر در سطح شهر نقنه انجام شده است.

فردین چهرازی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بروجن هم گفت: علاوه‌بر اجرای شبکه داخلی سایت نهضت ملی مسکن، اصلاح بخشی از خط انتقال آب آشامیدنی و تعویض حدود ۹۰۰ متر از شبکه فرسوده داخلی در محلات مختلف شهر نقنه نیز صورت گرفته است.