نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان و نمایشگاه تخصصی بذر و کود و سم و نهاده های کشاورزی
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بذر و کود و سم و نهاده های کشاورزی گلستان فردا در گرگان گشایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بذر و کود و سم و نهاده های کشاورزی گلستان فردا با حضور تولیدکنندگان و شرکتهای معتبر کشور و فعالان تخصصی در گرگان گشایش می یابد.
این نمایشگاه از ۶ تا ۹ آبان هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در بزرگراه گرگان -آق قلا-روبروی فرودگاه گرگان -محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان پذیرای علاقمندان است.