اجرای قانون فوق العاده خاص مهمترین مطالبه کادر پرستاری است که امید میرود تا پایان سال محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان در گفتگوی زنده در بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان گفت: مطالبه مهم پرستاران اجرای قانون فوق العاده خاص است که به تصویب شد و امیدواریم آیین نامه اجرایی آن تا پایان سال به مرحله تحقق برسد ودر پرداختی حقوق همکاران پرستاری و کادر سلامت لحاظ شود.
حسین طاهریان، مهمترین معضل مراکز درمانی را کمبود نیروی پرستار در تمامی گروههای وابسته به آن بیان کرد و افزود: البته درتمام گروههای وابسته به پرستاری در زمینه اتاق عمل، بیهوشی و فوریتهای پزشکی وکمک پرستار معضل کمبود نیرو است که باعث میشود پرستاران مجبور به اضافه کاری در مراکز درمانی شوند و به دنبال آن مبلغ پرداختی در ازای حقوق ومزایای این قشر اقناع کننده نیست و منجر به نارضایتی میشود.