به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان در گفتگوی زنده در بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان گفت: مطالبه مهم پرستاران اجرای قانون فوق العاده خاص است که به تصویب شد و امیدواریم آیین نامه اجرایی آن تا پایان سال به مرحله تحقق برسد ودر پرداختی حقوق همکاران پرستاری و کادر سلامت لحاظ شود.

حسین طاهریان، مهمترین معضل مراکز درمانی را کمبود نیروی پرستار در تمامی گروه‌های وابسته به آن بیان کرد و افزود: البته درتمام گروه‌های وابسته به پرستاری در زمینه اتاق عمل، بیهوشی و فوریت‌های پزشکی وکمک پرستار معضل کمبود نیرو است که باعث می‌شود پرستاران مجبور به اضافه کاری در مراکز درمانی شوند و به دنبال آن مبلغ پرداختی در ازای حقوق ومزایای این قشر اقناع کننده نیست و منجر به نارضایتی می‌شود.