معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رویداد فرهنگی رسم حماسه روایتی از تداوم روح ملی ایرانیان است، گفت: این رویداد تلاشی است برای آنکه فرهنگ ایستادگی و امید را از کتابخانهها و سالنها به میدان زندگی اجتماعی بازگردانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فرشید نادری، در مراسم افتتاح نمایشگاه گروهی عکس «قاب پایداری» پیرامون رویداد فرهنگی «رسم حماسه»، به اهمیت نگاه تمدنی و ملی در برنامههای فرهنگی دانشگاه اشاره و اظهار کرد: حماسه در فرهنگ ایرانی فقط یادآور میدان نبرد نیست، بلکه شیوهای از زیستن و اندیشیدن است. ملت ما در طول تاریخ با حماسه نفس کشیده و با آن به آینده امید بسته است.
وی افزود: آنچه امروز در قالب رویداد «رسم حماسه» برگزار میشود، در واقع بازخوانی همین روح ماندگار است؛ روحی که از اسطورهها تا دفاع مقدس، از ادبیات تا سینما، در تار و پود هویت ایرانی جاری است.
نادری ادامه داد: دانشگاه شهید چمران اهواز بهعنوان یکی از مراکز اصلی فرهنگ و اندیشه در جنوب کشور، وظیفه دارد این پیوند تاریخی و فرهنگی را میان نسل امروز و میراث حماسی ایران زنده نگه دارد. دانشجویان ما باید بدانند که حماسه صرفاً خاطرهای از گذشته نیست، بلکه در انتخابها، آرمانها و تلاش روزمره آنها نیز تداوم دارد.
معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بخشهای گوناگون این مجموعه فرهنگی اظهار کرد: در این برنامه تلاش کردیم سه عرصه سینما، عکاسی و ادبیات را بهعنوان زبانهای مؤثر بازنمایی حماسه در کنار هم قرار دهیم تا دانشجویان با جلوههای متنوع این روح ایرانی آشنا شوند. وقتی یک جوان امروز روایت مقاومت را در قاب عکس یا فیلم میبیند، در واقع با بخشی از ریشههای فرهنگی خود روبهرو میشود.
نادری بر پیوند دانشگاه با جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف ما در معاونت فرهنگی این است که برنامههای دانشگاه در مرزهای پردیس محدود نماند، بلکه به متن زندگی مردم راه یابد. رسم حماسه تلاشی است برای آنکه فرهنگ ایستادگی و امید را از کتابخانهها و سالنها به میدان زندگی اجتماعی بازگردانیم.
وی اضافه کرد: ایران سرزمینی است که در هر دوره از تاریخ، با زبان فرهنگ و هنر از خود دفاع کرده است. امروز نیز رسالت ما در دانشگاه، پاسداری از همین فرهنگ است؛ فرهنگی که در برابر فراموشی میایستد و با امید، آگاهی و عشق به میهن تداوم مییابد.
به گزارش ایسنا، این رویداد فرهنگی از چهارم تا یازدهم آبان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود و شامل سه بخش اصلی نمایشگاه عکس «قاب پایداری» با آثاری از بهرام محمدیفرد، کاظم اخوان و فاطمه نوابصفوی در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی، نشستهای تخصصی و نمایش فیلم در حوزه سینما با حضور فیلمسازانی، چون احمدرضا درویش، محمدعلی باشهآهنگر و حمید زرگرنژاد و کارگاهها و نشستهای نقد ادبی با محوریت ادبیات مقاومت و بازخوانی آثار نویسندگان معاصر از جمله کتاب دسته سیسیلیهای آبادان نوشته امین جوکار با سخنرانی دکتر کریم لویمی، دکتر داود پورمظفری و محور هنر و ادبیات دفاع مقدس در خوزستان با سخنرانی بهمن ساکی است.
رویداد «رسم حماسه» با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
نمایشگاه گروهی عکس «قاب پایداری» با محوریت روایتهای تصویری از دفاع مقدس، از یکشنبه چهارم آبانماه در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گشایش یافت.
این نمایشگاه با حضور عکاسان برجسته حوزه دفاع مقدس از جمله بهرام محمدیفرد (عکاس همراه شهید چمران)، عباس میرهاشمی و محمدحسین حیدری برگزار شده است.
در این رویداد که با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برپا میشود، مجموعهای از آثار عکاسی مستند بهرام محمدیفرد، کاظم اخوان و فاطمه نوابصفوی از دوران دفاع مقدس به نمایش درآمده است.
نمایشگاه «قاب پایداری» از چهارم تا ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ همهروزه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان علاقهمندان است.
حضور برای عموم آزاد اعلام شده است و این برنامه بخشی از مجموعه رویدادهای فرهنگی «رسم حماسه» در گرامیداشت دفاع مقدس است.