در تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و پراید در محور باخرز به زاوه ۲ نفر جان باختند و ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ باخرز گفت: بعد از ظهر یکشنبه، با اعلام سانحه رانندگی به مرکز فوریت های پزشکی، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه های شهری باخرز و جاده ای دهبرزو به محل حادثه، واقع در حوالی روستای آبنیه، اعزام شدند.

محمود دائمی با اشاره به جان باختن دو نفر در صحنه تصادف، افزود: در این تصادف که بین موتورسیکلت و خودروی سواری پراید رخ داده بود، پنج نفر نیز مصدوم شدند که کارشناسان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

دائمی حال یکی از مصدومان را وخیم اعلام کرد و گفت: علت وقوع این تصادف توسط پلیس راه در دست بررسی است .

وی به رانندگان توصیه کرد: در این موقع از سال که به علت آغاز فصل برداشت زعفران، حجم تردد در جاده ها بالا است؛ با کاهش سرعت در هنگام رانندگی به حفظ سلامت خود و سرنشینان کمک کنند.