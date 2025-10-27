پخش زنده
امروز: -
۲۰۰ پرونده قصاص در چهار سال گذشته در آذربایجانغربی به صلح و سازش ختم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در مهاباد گفت: منجر شدن ۲۰۰ پرونده قصاص در آذربایجانغربی به صلح و بخشش دستاورد بسیار بزرگی است که با همت مردم استان محقق شده است.
ناصر عتباتی، با اشاره به تجمع پروندهها در دادگستری آذربایجانغربی افزود: تا مهرماه امسال در مجموع ۷۵ هزار فقره پرونده در مراجع قضایی استان تشکیل و تمدید شده است که حجم زیادی از وقت قضات باید صرف بررسی این پروندهها شود.
عتباتی اظهارکرد: همه دستگاههای اجرایی باید در زمینه اقدامات پیشگیرانه طی وقوع جرم فعالیت داشته باشند و دستگاههای کم کار در این زمینه به جرم ترک فعل باید مواخذه شوند.
وی افزود: اضافه کردن چارت و استخدام قضات برای برررسی پروندههای دادگستری تنها یک مُسکن است و باید تلاشها در راستای پیشگیری از وقوع جرم افزایش پیدا کند.
عتباتی، درباره صیانت از اراضی ملی هم گفت: این مورد با جدیت کامل پیگیری میشود و کسانی که بستر رودخانهها و حاشیه سدها را تخریب کردند، باید خلع ید شوند و این اراضی به حالت اولیه برگردد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، با انتقاد از برخی دستگاهها بویژه در زمینه تصرف اراضی ملی اضافه کرد: باید با اقتدار در این زمینه عمل کرد و قرارگاه جلب افراد متخلف تشکیل شود.
عتباتی، درباره تصدی پستهای دادگستری در آذربایجانغربی هم تصریح کرد: هم اکنون میانگین تصدی پستهای دادگستری در استان ۴۸ درصد است، اما این مقدار در مهاباد ۵۱ درصد و بیشتر از میانگین استانی است.