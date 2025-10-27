پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی ساماندهی و بازسازی مسیل پاسداران زاهدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطالله اکبری هدف از اجرای این طرح را بهسازی بستر مسیل، ارتقای ایمنی شهری و استفاده بهینه و حداکثری برای ایجاد حیات شبانه و زیبایی منظر شهری بیان کرد.
معاون استاندار گفت: ساماندهی مسیل پاسداران تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه تجربهای تازه در رویکرد بازآفرینی شهری است؛ نگاهی که در آن، فضاهای مغفول و بلااستفاده به فرصتهایی برای حیات اجتماعی و حضور مردم تبدیل میشوند.