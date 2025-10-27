به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: لایروبی انهار نقش مهمی در احیای نخیلات و آبرسانی به نخلستان‌های شهرستان شادگان ایفا می‌کند.

عباس ساکی در بازدید از عملیات لایروبی انهار کشاورزی شادگان افزود: هدف از این بازدید پیگیری روند اجرای عملیات لایروبی انهار به‌منظور احیای نخیلات منطقه انجام شد.

او ادامه داد: اجرای این طرح موجب تقسیم عادلانه آب در انهار فرعی، تسهیل جریان آب و افزایش ظرفیت انتقال و راندمان انتقال آب به اراضی کشاورزی خواهد شد.