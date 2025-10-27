به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز، یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به سمت تهران، نرسیده به چهارراه ایران‌خودرو به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که دو ایستگاه آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در محل مشاهده شد دو دستگاه اتوبوس متعلق به سرویس جابه‌جایی پرسنل کارخانه‌ها و شرکت‌های همان محدوده با هم برخورد کرده‌اند. یکی از اتوبوس‌ها بدون سرنشین بود و فقط راننده داشت، اما اتوبوس دوم که از پشت برخورد کرده بود، ۱۶ نفر مصدوم داشت که شامل ۹ خانم و ۷ آقا بودند.

ملکی افزود: راننده اتوبوسی هم ۰که از پشت برخورد کرده بود، به دلیل خسارت شدید در کابین خودرو محبوس شده بود که آتش‌نشانان او را خارج کردند. تمامی مصدومان برای رسیدگی بیشتر تحویل عوامل اورژانس داده شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: خودرو‌ها به محل امن منتقل و محل حادثه برای بررسی به عوامل راهور تحویل داده شد.