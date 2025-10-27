اسامی برگزیدگان چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در دو بخش بانوان و آقایان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دبیرخانه چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه مستقر در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، اسامی برگزیدگان بزرگترین رویداد رقابتی کشور را اعلام کرد.

براساس این گزارش اسامی بانوان برگزیده این دوره از مسابقه‌ها در رشته‌های حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل بالای ۱۸ سال، حفظ کل زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال، قرائت ترتیل، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی به شرح زیر است:

اسامی برگزیدگان در بخش بانوان

همچنین اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقه‌ها در بخش آقایان به تفکیک رشته‌های حفظ ۲۰ جزء، حفظ بالای ۱۸ سال، حفظ کل زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق بالای ۱۸سال، قرائت ترتیل، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی و اذان به شرح زیر اعلام شد:

اسامی برگزیدگان در بخش آقایان

گفتنی است مراسم اختتامیه این دوره از مسابقه‌ها امروز دوشنبه ۵ آبان از ساعت ۱۵ با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن فجر شهر سنندج برگزار خواهد شد.

چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم را مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۲۶ مهر تا ۵ آبان به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج و با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار کرد.