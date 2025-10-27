پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دومین همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین حوزههای ایجاد ارزش افزوده در کشور است و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
وی افزود: از ابتدای توسعه این صنعت تاکنون، حدود ۹۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شده و ظرفیت نصبشده کشور در بخش پتروشیمی به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده است. در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده این ظرفیت به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد.
معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای سرمایهگذاری گفت: چند موضوع میتواند به جذب سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی کمک کند. نخست، طولانی بودن فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهاست. بخش خصوصی واقعی تمایل دارد سرمایه خود را در جایی بهکار گیرد که بازگشت سرمایه در زمان کوتاهتری اتفاق بیفتد، اما طولانی بودن روند صدور مجوزها در دستگاههای مرتبط، موجب بیمیلی سرمایهگذاران به حضور در این بخش میشود و آنها را به سمت حوزههای دیگر مانند ساختمان سوق میدهد.
وی افزود: دومین موضوع، ثبات قوانین و مقررات است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به گونهای تصمیمگیری کنند که قوانین از پایداری کافی برای بازگشت سرمایه برخوردار باشند. همچنین در برخی موارد نیاز به اصلاح یا بازنگری در قوانین فعلی وجود دارد و اگر مجلس در این زمینه از سرمایهگذاران حمایت کند، میتواند بسیار اثربخش باشد.
عباس زاده با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی گفت: از حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجامشده در این بخش، تنها ۱۵ درصد آن سرمایهگذاری واقعی بوده است. برای تسریع در پیشرفت طرحها، باید حضور بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در افق دهساله، ۴۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای اجرای ۴۶ طرح جدید پتروشیمی پیشبینی شده است. مجوزهای لازم از جمله آمایش سرزمین، محیطزیست، زمین و سرمایهگذار آماده است و با تحقق این طرحها، جهش تازهای در صنعت پتروشیمی کشور رقم خواهد خورد.