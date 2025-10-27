پخش زنده
مراسم اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم عصر امروز در سنندج برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در ارتباط تلفنی با بخش خبری صبحدم با بیان این مطلب گفت: روز گذشته بخش رقابتی این مسابقات به پایان رسید و نفرات برگزیده هر بخش مشخص شده است.
حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات در رشتههای حفظ کل، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و هم خوانی به رقابت پرداختند، عنوان کرد: حدود ۱۰۰ نفر از برگزیدگان این مسابقات به مرحله بعدی راه پیدا مییابند.
وی بیان کرد: رقابت در رشته قرائت بیش از سایر رشتهها بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان حضور و استقبال مردم سنندج از مسابقات سراسری قرآن کریم را بی نظیر توصیف کرد و گفت: مردم کردستان با حضور گسترده خود در این مسابقات ثابت کردند عنوان استان فرهنگی برازنده این دیار است.
مراسم اختتامیه این مسابقات عصر امروز ساعت ۱۷:۳۰ در مجمتع فجر سنندج برگزار میشود.