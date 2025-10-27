به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،اعظم الهامی گفت: استقبال چشمگیر جوانان، فعالان فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی از این رویداد باعث شد تا مهلت ارسال آثار تمدید شود تا فرصت بیشتری برای ارائه دستاورد‌ها و خلاقیت‌ها فراهم شود.

وی افزود: این رویداد با هدف ترویج و گفتمان‌سازی در حوزه حمایت از خانواده، جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری برگزار می‌شود و آثار دریافتی در بخش‌های رسانه و تولیدات دیداری–شنیداری، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، نخبگان و فرهیختگان، خانواده‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به نشانی eitaa.com/roydad_javani_khsh یا با شماره تماس ۰۹۹۲۹۰۸۹۵۶۴ ارسال کنند.