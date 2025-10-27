پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا ظهر وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرام، در بعدازظهر در مناطق دریایی، افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس با مه صبحگاهی، در طول روز با غبار محلی و بعدازظهر تا اوایل شب در مناطق دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس با افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
او افزود: دریا صبح تا ظهر نسبتا آرام، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی، شمال غربی، خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از تردد شناورهای سبک بویژه در محدوده غرب جزیره لاوان خودداری و تمهیدات لازم در خصوص تردد کشتیهای تجاری به سمت بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.
او افزود: فردا نیز دریا در بعدازظهر کمی مواج پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی، روزهای پایانی هفته در بیشتر نقاط استان افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.