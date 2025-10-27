به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی دهقانی با تأکید بر اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، امری مقطعی نیست و باید استمرار داشته باشد، گفت: در نیمه نخست امسال و با اجرای قاطع احکام قضایی در استان، بیش از ۲ هزار و ۶۴۳ هکتار از اراضی ملی در خوزستان رفع تصرف شد و به دولت بازگشت.

او با تاکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی باید مستمر و پیشگیرانه باشد افزود: حفاظت و صیانت واقعی یعنی پیشگیری مداوم برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، نه آنکه اجازه دهیم تخلفی شکل بگیرد و پس از وقوع، ناچار به استفاده از قوه‌قهریه شویم.