به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری گفت: ۲۵۰دانش‌آموز دختر شهرستان بافق در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند تا با رشادت‌های رزمندگان و سیره شهدا از نزدیک آشنا شوند.

وی افزود: این اعزام با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت صورت گرفت.

سرهنگ تشکری افزود: این دانش‌آموزان با هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دهلاویه، شلمچه، هویزه، طلاییه و چند یادمان دیگر اعزام شدند و به مدت چهار روز از این مناطق بازدید خواهند کرد.

وی با اشاره به همراهی نیرو‌های پشتیبانی بیان کرد: حدود ۲۰ نفر شامل راویان دفاع مقدس، روحانیون، پزشکیاران و امدادگران نیز این کاروان را همراهی می‌کنند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج بافق خاطرنشان کرد: در طول این سفر، برنامه‌های فرهنگی، روایتگری، مداحی و نشست‌های تبیینی برگزار می‌شود و مقرر شده از دل‌نوشته‌های دانش‌آموزان اعزامی، کتابچه‌ای تهیه و منتشر شود.

کرمی رئیس آموزش و پرورش بافق نیز گفت: مربیان پرورشی و امدادگران آموزش‌دیده برای همراهی و پشتیبانی از دانش‌آموزان در این سفر فرهنگی اعزام شده‌اند.

گفتنی است کاروان راهیان نور دانش‌آموزی با بدرقه خانواده‌ها، مسئولان شهرستان و جمعی از فرهنگیان از صحن امامزاده عبدالله (ع) بافق راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.