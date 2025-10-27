آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند
نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در حسینیه جماران بیرجند به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۱۰۲ شرکت کننده محصولاتی از جمله، مشاغل خانگی، صنایع دستی، پوشاک، انواع نان و شیرینی، عرقیات گیاهی، انواع کیف و کفش را در این نمایشگاه در معرض نمایش و فروش قرار دارند.
این نمایشگاه به مدت ۶ روز برای بازدید اقشار مختلف مردم از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید عموم دایر است.
آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند آغاز به کار نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم در بیرجند