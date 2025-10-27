مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: به دنبال ثبت جهانی دره خرم‌آباد، غار موزه در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطا حسن‌پور گفت: در سایت موزه یا غار موزه ، زندگی انسان پیش از تاریخ در دل یک غار پیش از تاریخ بازسازی می شود و ذبح و شکار حیوانات، کشف آتش، فناوری تولید، ساخت ابزار سنگی و دیگر اقدامات یک زندگی مینیاتوری از انسان‌هایی که در قدیم در این غارها زیست می‌کردند، به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: از قدیم‌ترین ناحیه تاریخ تا به امروز و روال توالی زیست بشر از دوره‌های سنگی تا دوره‌های حتی تاریخی که در این غارها زندگی می‌کردند را باید به طور ملموس در غار موزه ها به نمایش گذاشته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: همچنین همه اشیای حاصل از غارها باید در یک موزه‌ای به نمایش در بیایید و آن موزه جایی نیست جز موزه قلعه فلک الافلاک که این کار را از سال قبل آغاز کرده‌ایم.

حسن‌پور با اشاره به در نظر گرفتن اعتباری برای تبدیل غارها به سایت موزه یا غار موزه افزود: امید می‌رود با تکمیل اشیای این موزه ، مکان برای دسترسی عموم مردم آزاد و در بحث خدمات گردشگری به مردم خدمات ارائه شود .