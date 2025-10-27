پخش زنده
نیروهای امنیتی پاکستان تلاش تازه گروه تروریستی تحریک طالبان موسوم به «فتنه خوارج» برای نفوذ از خاک افغانستان به داخل پاکستان را خنثی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیهای اعلام کرد: نیروهای ارتش پاکستان در دو عملیات مجزا در مناطق مرزی با افغانستان در ایالت خیبرپختونخوا در بخشهای «اسپینوام» وزیرستان شمالی و «کروم» تلاش نفود ترویستها را ناکام گذاشتند.
به گفته منابع خبری در این عملیاتها نیروهای پاکستانی با دو گروه بزرگ تروریستی که از سمت افغانستان قصد ورود به خاک پاکستان داشتند درگیر شدند که در نتیجه آن ۲۵ تروریست از جمله ۴ عامل انتحاری کشته و مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره از آنان کشف و ضبط شد.
ارتش پاکستان اعلام کرد: پنج تن از نیروهای ارتش پاکستان در جریان درگیری با ترویستها به کشته رسیدند.
سخنگوی ارتش در بیانیه مذکور تاکید کرد که نیروهای امنیتی کشور با قاطعیت از مرزها دفاع میکنند و خون شهدا عزم پاکستان را برای ریشه کنسازی تروریسم دوچندان ساخته است.
این تلاش نافرجام تروریستها در حالی صورت گرفت که همزمان هیئتهای پاکستان و افغانستان در شهر استانبول ترکیه مشغول گفتوگوهای مرحله دوم درباره همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم بودند؛ موضوعی که به گفته منابع امنیتی پرسشهایی جدی درباره تعهد دولت موقت افغانستان به جلوگیری از استفاده خاک آن کشور علیه پاکستان برمیانگیزد.
پاکستان بار دیگر از دولت موقت کابل خواسته است تا بر اساس توافق دوحه، مدیریت مرزها را تقویت کرده و مانع از نفوذ و فعالیت آزادانه تروریستهای در خاک افغانستان شود.