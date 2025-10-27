قلعه حاج وکیل اراک از نخستین رویداد تخصصی حمایت از زنجیره ارزش صنایع چرمی با هدف شناسایی ظرفیتهای جدید میزبانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اعلام کرد: بهمنظور تقویت زنجیره ارزش تولیدات چرمی، حذف واسطهها، ایجاد تعامل میان هنرمندان و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه نخستین رویداد تخصصی حمایت از زنجیره ارزش صنایع چرمی در قلعه حاج وکیل اراک برگزار شد.
این رویداد که به منظور تحقق سیاستهای حمایتی از هنرمندان فعال حوزه صنایعدستی و بهویژه تولیدکنندگان آثار چرمی برگزار شد، مورد استقبال چشمگیر هنرمندان استان مرکزی و استانهای همجوار مانند قم و همدان قرار گرفت.
هدف از برگزاری این رویداد، حمایت عملی از حلقههای مختلف زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه با کیفیت، حذف واسطهها، ایجاد بستری برای تبادل تجربیات، تعامل میان فعالان این رشته هنری، فراهمسازی شرایط برای شناسایی ظرفیتهای جدید و جذب نیروهای علاقهمند به این حوزه بود.