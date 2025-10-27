پخش زنده
امروز: -
معاون مهندسی شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه شهروندان میتوانند از طریق پیامرسان «بله» روزانه از وضع پلهبرقیهای مترو مطلع شوند، تأکید کرد: پلهبرقیها دیگر تجهیزات فنی نیستند، بلکه به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالله قائدرحمتی، با اشاره به فعالیت هزار و ۳۲۶ دستگاه پلهبرقی در خطوط هفتگانه متروی تهران گفت: این تجهیزات بخش جداییناپذیر از زیرساختهای خدماتی مترو به شمار میروند و نقش مهم در تسهیل تردد مسافران، بهویژه سالمندان، بانوان، کودکان و افراد دارای محدودیت حرکتی دارند.
وی افزود: اهمیت این تجهیزات به حدی است که خرابی حتی یک دستگاه، بلافاصله مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار میگیرد.
قائدرحمتی درباره نحوه نگهداری و عملکرد پلهبرقیها توضیح داد: با توجه به حجم بالای تردد و گستردگی خطوط، سیاست شرکت بر این است که زمان توقف هر دستگاه به حداقل ممکن برسد و تعمیرات در کوتاهترین زمان انجام شود.
معاون مهندسی شرکت بهرهبرداری مترو همچنین از اجرای برنامه بازسازی ۱۵ دستگاه پلهبرقی در خط ۴ مترو طی سال جاری خبر داد و گفت: این طرح شامل تعویض قطعات اصلی، بهروزرسانی سامانه های ایمنی و افزایش عمر مفید دستگاههاست.
وی درباره توزیع پلهبرقیها در خطوط مختلف نیز گفت: در میان خطوط هفتگانه، خط ۳ با ۲۸۷ دستگاه بیشترین و خط ۵ با ۳۱ دستگاه کمترین تعداد پلهبرقی را دارد که علت آن روباز بودن بیشتر ایستگاههای خط ۵ است. همچنین ایستگاه تئاتر شهر با ۴۴ دستگاه پلهبرقی رکورددار میان تمامی ایستگاههای متروی تهران محسوب میشود.
قائدرحمتی با بیان اینکه در ایستگاههای مترو از ۱۰ برند مختلف پلهبرقی استفاده شده است، افزود: این تنوع برندها موجب شده تیمهای فنی شرکت بهرهبرداری مترو دانش فنی گستردهای در زمینه تعمیر و نگهداری این تجهیزات کسب کنند.
وی تأکید کرد: در سالهای اخیر با تأمین بهموقع قطعات و آموزش نیروهای تخصصی، سطح آمادهبهکاری پلهبرقیها در وضعیت پایدار حفظ شده است.
وی همچنین به موضوع شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش اعتماد و آگاهی شهروندان، سامانهای در پیامرسان «بله» طراحی و راهاندازی شده است که از طریق آن، مسافران میتوانند روزانه از وضع روشن یا خاموش بودن پلهبرقیهای مترو مطلع شوند. این اقدام گامی در جهت تحقق مدیریت هوشمند شهری و برقراری ارتباط دوسویه با مردم است.
قائدرحمتی خاطرنشان کرد: پلهبرقیها دیگر تنها وسیلهای برای راحتی نیستند، بلکه نماد کیفیت خدمات شهری و بخشی از حق روزمره شهروندان در استفاده از حملونقل عمومی ایمن، کارآمد و در دسترس به شمار میروند. شرکت بهرهبرداری متروی تهران نیز با تکیه بر تجربه، تخصص و تعهد کارکنان خود، تلاش میکند این زیرساخت مهم را در بهترین وضعیت عملکردی حفظ کند.