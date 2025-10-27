به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن پنجم جمادی الاول سالروز میلاد باسعادت عقلیه بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س) خوزستان سراسر غرق در شادی و سرور است.

شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در سرزمین دروازه ورود تشیع به ایران اسلامی با برپایی مراسم‌های جشن و سرور فرا رسیدن میلاد پیام آور دشت کربلا را جشن گرفته‌اند و این میلاد پرنور را به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی ضمن ارسال مطالبی در خصوص مناقب و سیره حضرت زینب (س) مدایح و اشعار در وصف این بانوی دو سرا را به اشتراک می‌گذارند.