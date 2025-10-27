پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: اجرای طرح اصلاح تعرفه گاز بهمعنای افزایش قیمت نیست و بیش از ۸۸ تا ۹۰ درصد جمعیت کشور از این تغییرات تأثیری نمیپذیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی در حاشیه همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این طرح افزایش تعرفه نیست، بلکه اصلاح و واقعیسازی تعرفهها با محور عدالت است. تنها درصد اندکی از مشترکان بسیار پرمصرف در پله چهارم، شامل تغییر تعرفه میشوند و حدود ۹۰ درصد مردم هیچ افزایشی را تجربه نمیکنند.
وی با بیان اینکه پیشتر تعرفهها بر اساس پنج اقلیم محاسبه میشد، اما اکنون این تقسیمبندی به حدود ۱۳۰۰ منطقه اقلیمی افزایش یافته تا میانگین مصرف هر شهر بهطور دقیقتر و عادلانهتر لحاظ شود، افزود: همچنین تعداد پلههای تعرفه از ۱۲ پله غیراستاندارد به چهار پله استاندارد کاهش یافته است. بر این اساس تنها حدود ۲ درصد از مشترکان پرمصرف مشمول افزایش میشوند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: اصلاح تعرفه تنها یکی از بخشهای این مصوبه است. در سایر بخشها نیز دستگاههای دولتی موظف شدهاند مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد کاهش دهند و دمای محیطهای اداری را در محدوده ۲۰ درجه سانتیگراد حفظ کنند، همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف پنجساله گذشته بهعنوان مبنای جدید محاسبه در نظر گرفته شده است.
توکلی با تأکید بر اینکه این اقدام بهمنظور شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق، بهزودی بهصورت رسمی اعلام عمومی میشود، تصریح کرد: بر اساس برآوردها، در قبوض صادره مهر، ۷۵ درصد مشترکان مصرفی کمتر از ۱۰ هزار واحد داشتهاند که نشان میدهد بیشتر مردم در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و اصلاحات اخیر بیشتر متوجه مشترکان پرمصرف است.
