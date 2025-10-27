پخش زنده
امروز: -
رییس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال بهدلیل سرمازدگی ۳۵ درصد کاهش در تولید محصول سیب داشتیم و میزان برداشت سیب در نهاوند را به ۸۰ هزار تن کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس افزود: سالانه ۱۲۰ هزار تن سیب در نهاوند تولید میشود که از این نظر یکی از قطبهای تولید سیب در کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت باغهای سیب در نهاوند به رقم قابل توجه پنج هزار هکتار میرسد که شامل انواع سیب گلاب زودرس تابستانه و سیب قرمز و سیب سبز پاییزه است و بر اساس متوسط عملکرد سالهای گذشته، تولید سیب در نهاوند از ۱۲۰ هزار تُن به ۸۰ هزار تُن کاهش یافته است.
آبشناس با تاکید بر اینکه امسال بهدلیل سرمازدگی ۳۵ درصد کاهش عملکرد در تولید محصول سیب داشتیم، ادامه داد: سرمازدگی میزان برداشت سیب در نهاوند را به ۸۰ هزار تُن کاهش داد.
رییس جهاد کشاورزی نهاوند بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید سیب نهاوند، نبود صنایع فرآوری از جمله کارخانههای آبمیوهگیری، کمپوتسازی و کنسانتره است و به همین دلیل بخش عمدهای از محصول سیب نهاوند به استانهای تهران و آذربایجان ارسال میشود.
وی بیان کرد: در حال حاضر چهار واحد سردخانه فعال در نهاوند وجود دارد که طی سال جاری حدود ۱۹ هزار تُن انواع سیب در آنها ذخیره شده و این تولید برای تنظیم بازار شب یلدا و ایام نوروز به بازار عرضه خواهد شد.