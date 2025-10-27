پخش زنده
امروز: -
عملیات بهسازی و نوسازی اسکله مرجان با هدف ارتقای کیفیت فضاهای تفریحی، افزایش ایمنی و زیبایی بصری، آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این طرح، اجرای سکوهای بتنی در دو طرف اسکله به طول ۲۱۰ متر و حجم ۳۵ مترمکعب بتن، کفسازی حدود ۴۰۰ مترمربع از مسیرهای پیادهروی اسکله، نصب ۲۱۰ متر نرده استیل و اجرای روشنایی کف با بیش از ۷۰ چراغ مدرن در دستور کار قرار دارد.
این طرح با طراحی جدید و نگاهی ویژه به ترکیب امنیت، زیبایی و تجربه گردشگری اجرا میشود و قرار است اسکله مرجان را به یکی از نقاط شاخص کیش برای گردش شبانه و پیادهروی ساحلی تبدیل کند.