مراسم امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد مستضعفان برگزار شد.
دهقان در این مراسم گفت: بنیاد در حوزه گردشگری ظرفیت هلدینگ فوقالعادهای دارد و آماده است تا با ارائه آموزش و خدماتی در شأن انقلاب اسلامی، همکاریهای مؤثر انجام دهد. بنیاد خود را مسئول توسعه صنایع فناوری و دانش میداند و این تفاهمنامه، گامی مهم برای تجربه موفق و پوشش جنبههای گستردهتر فعالیتهاست تا خدمات مؤثری به مردم ارائه کنیم.
وی افزود: امروز که مصادف با روز پرستار است، روز مبارکی محسوب میشود و امیدواریم این همکاری هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسد.
مدیرعامل بنیاد علوی نیز اظهار داشت:یکی از اصلیترین فعالیتهای بنیاد، حمایت از افرادی است که در زمینه ایجاد کسبوکار فعالیت میکنند.
بنیاد علوی به عنوان ناظر اجرایی فعالیتهای بنیاد مستضعفان، طرحهایی طراحی کرده که شامل ارتقای سلامت محرومان، توانمندسازی آموزشی، کاهش نابرابریهای آموزشی و تشویق استعدادهای مستعد است.
بخش دیگری از فعالیتها شامل ایجاد زیرساختها و ارائه آموزشهای تخصصی برای کارآفرینان است.
وی ادامه داد: گستره فعالیتهای بنیاد در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی و صنایع دستی است. با وجود تقاضای زیاد و سرمایههای خرد موجود، نیاز به آموزش، برندسازی و بازآفرینی وجود دارد و نهادهای حاکمیتی باید خدمات لازم را ارائه کنند.
مدیرعامل بنیاد علوی افزود: در حال حاضر حدود ۵۵۰ تسهیلگر در بنیاد فعالیت دارند که با همکاری فعالان اجتماعی و همیاران انتخاب شدهاند. حدود ۷۷ هزار همیار در مناطق هدف حضور دارند و با آموزش مستقیم و معرفی فرصتهای کسبوکار، افراد را برای ایجاد اشتغال توانمند میکنند. این افراد متخصص، با شناخت دقیق از محیط فعالیت خود، نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی اشاره کرد: سال گذشته، ۸۰ هزار طرح در مناطق مختلف مستقر شد که ۹۵ درصد آنها کسبوکارهای پایدار بودند و مجموع درآمد خالص آنها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
عسگری آزاد ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه امضا شده، ۳.۵ همت سرمایهگذاری در سال جاری انجام میشود که بخشی از منابع به سال آینده منتقل خواهد شد. سهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ۲ همت، سهم بنیاد در بخش تسهیلات تکلیفی ۱ همت و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده بنیاد مستضعفان است.
وی تاکید کرد: این طرح شامل حمایت از ۱۷۵۰۰ طرح و ایجاد یا تقویت حدود ۲۶ هزار فرصت شغلی است و درآمد این افراد افزایش خواهد یافت.