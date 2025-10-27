پخش زنده
هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگای اسپانیا یکشنبه شب ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال مایورکا ۱ – ۱ لوانته
رئال مادرید ۲ – ۱ بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)
-برای رئال کیلیان امباپه در دقیقه ۲۲ و جود بیلینگام ۴۳ گلزنی کردند و گل تیم بارسلونا را فرمین لوپس در دقیقه ۳۸ وارد دروازه حریف کرد. امباپه در دقیقه ۵۲ یک ضربه پنالتی را از دست داد.
اوساسونا ۲ – ۳ سلتاویگو
رایو وایکانو ۱ – ۰ دپورتیوو آلاوس
*برنامه – دوشنبه ۵ آبان:
رئال بتیس - آتلتیکومادرید
-در جدول لیگایس اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیمهای بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰، اسپانیول با ۱۸ و و آتلتیکومادرید با ۱۶ متیاز دوم تا پنجم هستند.