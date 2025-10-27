به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال مایورکا ۱ – ۱ لوانته

رئال مادرید ۲ – ۱ بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)

-برای رئال کیلیان امباپه در دقیقه ۲۲ و جود بیلینگام ۴۳ گلزنی کردند و گل تیم بارسلونا را فرمین لوپس در دقیقه ۳۸ وارد دروازه حریف کرد. امباپه در دقیقه ۵۲ یک ضربه پنالتی را از دست داد.

اوساسونا ۲ – ۳ سلتاویگو

رایو وایکانو ۱ – ۰ دپورتیوو آلاوس

*برنامه – دوشنبه ۵ آبان:

رئال بتیس - آتلتیکومادرید

-در جدول لیگایس اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم‌های بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰، اسپانیول با ۱۸ و و آتلتیکومادرید با ۱۶ متیاز دوم تا پنجم هستند.