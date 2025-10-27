توافق تجاری با چند کشور آسه آن تا حواشی مربوط به استقبال از ترامپ و برانگیخته شدن خشم و انزجار عمومی مالزیائی ها مهمترین محورهای سفر رئیس جمهور آمریکا به مالزی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، سخنرانی توام با خود شیفتگی ترامپ، تعهد آمریکا به جنوب شرق آسیا و امضای توافق‌های تجاری جدید و تعهد به اصطلاح آمریکا به جنوب شرق آسیا تا رقص ترامپ در مراسم خوشامد گویی از وی در فرودگاه بین المللی کوالالامپور، مهمترین محورهای متن و حاشیه سفر وی به مالزی است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در سفر خود به مالزی و حضور در اجلاس آسه‌آن اعلام کرد: آمریکا صددرصد در کنار ملت‌های جنوب شرق آسیا خواهد بود و قصد دارد برای نسل‌های آینده، شریک و دوست قدرتمندی باقی بماند.

وی در سخنرانی افتتاحیه اجلاس آمریکا - آسه‌آن در کوالالامپور گفت: این دوران، عصر طلایی آمریکاست و ما متعهد به منطقه‌ای آزاد، باز و شکوفا در اقیانوس هند و آرام هستیم.

چند توافق‌نامه تجاری میان ایالات متحده و چهار کشور عضو آسه‌آن در همین اجلاس امضاء شد.

نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم نیز این توافق‌ها را نشانه‌ای از گسترش شراکت راهبردی جامع میان دو طرف دانست و گفت: حجم تجارت دوجانبه سال گذشته به ۴۵۳ میلیارد دلار رسید.

توافق صلح تایلند و کامبوج

در حاشیه اجلاس، توافق تاریخی صلح میان تایلند و کامبوج موسوم به توافق صلح کوالالامپور به امضاء رسید. این توافق با حضور ترامپ انجام شد و پایان درگیری‌های مرزی چندماهه دو کشور را رقم زد.

تحلیلگران این رویداد را نشانه‌ای از نقش سازنده مالزی و آسه‌آن در حفظ ثبات منطقه دانستند.

"پذیرش تیمور شرقی به عنوان عضو جدید"

آسه‌آن به‌طور رسمی از تیمور شرقی به‌عنوان یازدهمین عضو خود استقبال کرد. این نخستین گسترش این بلوک منطقه‌ای در بیش از ۲۵ سال گذشته است.

کای رالا زانانا گوسما‌ئو نخست‌وزیر تیمور شرقی گفت: کشورش پس از سال‌ها تلاش و بازسازی ملی سرانجام به آرزوی پیوستن به آسه‌آن دست یافته است.

فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی، این پذیرش را یکی از تاریخی‌ترین لحظات اجلاس امسال توصیف کرد.

"گفت‌وگوی انور ابراهیم با ترامپ درباره غزه"

نخست وزیر مالزی در گفتگوی خصوصی خود با ترامپ، موضوعات مهمی از جمله وضع غزه را مطرح کرده است.

به نظر می رسد انور از این فرصت برای ارسال پیامی روشن هم به‌صورت علنی و هم خصوصی درباره عدالت و صلح در خاورمیانه استفاده کرده است.

استقبال رسمی حاشیه برانگیز از ترامپ در مالزی

استقبال از ترامپ در مالزی که سعی شد در چارچوب پروتکل های معمول برای همه رهبران از جمله رئیس‌جمهور چین انجام شود و هدف از آن طبق اعلام رسانه های مالزی نمایش استقلال دیپلماتیک مالزی در برابر قدرت‌های جهانی بود نیز چند حاشیه داشت.

رقص رئیس‌جمهور آمریکا هنگام مراسم رسمی خوشامدگویی در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور در واکنش با رقص محلی تیم استقبال در فضای مجازی این کشور بارها وایرال شد و بسیاری از کاربران آن را نشانه خودشیفتگی بیش حد توام با نوعی لودگی تعبیر کردند ؛ صحنه‌ای که یادآور حرکات انتخاباتی دونالد ترامپ با آهنگ Y.M.C.A بود.

کاروان سران کشورها مدعو در کوالالامپور

تقریباً همه رهبران با خودروهای برقی بی‌ام‌ و i7 وارد شدند به‌جز ترامپ، سلطان برونئی و رئیس‌جمهور اندونزی که از خودروهای اختصاصی استفاده کردند.

لیموزین زرهی رئیس جمهوری ایالات متحده معروف به The Beast پس از یک دهه در کوالالامپور با عنوان بازگشت هیولا دیده شد.

"اشتباه فاحش شبکه RTM مالزی"

خبرنگار - گزارشگر شبکه RTM هنگام ارتباط مستقیم در اشتباهی فاحش نام سران سه کشور اندونزی ، سنگاپور و تایلند را اشتباه معرفی کرد؛ اداره پخش رسمی رسانه ای مالزی به علت این اشتباه عذرخواهی کرد.

اختلال در حمل و نقل عمومی کوالالامپور

تعطیلی موقت چند ایستگاه قطار شهری و اتوبوسرانی بدون اطلاع قبلی به‌ علت تشدید تدابیر امنیتی موجب اختلال در روند حمل و نقل عمومی و سردرگمی بخش اعظمی از مردم کوالالامپور شد.

"توافق اقتصادی مالزی–آمریکا"

وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد: توافق جدید با آمریکا نسخه رسمی‌ شده‌ تفاهم‌های قبلی است و هیچ تغییری در تعهدات پیشین ایجاد نشده است.

بر اساس این توافق، ایالات متحده دسترسی گسترده‌تری به بازار خود برای صادرکنندگان مالزی فراهم کرده و نرخ تعرفه در سطح ۱۹ درصد تثبیت شده است.

همچنین ۱۷۱۱ ردیف کالایی شامل روغن نخل، لاستیک، کاکائو، تجهیزات هوافضا و بخشی از داروها از تعرفه معاف شدند.

ارزش کل صادرات مشمول این توافق حدود ۵.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که ۱۲ درصد از صادرات مالزی به آمریکا را تشکیل می‌دهد.