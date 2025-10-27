پخش زنده
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای تفت، زارچ و اشکذر از صرفهجویی بیش از ۵۵۱ هزار و ۸۸۰ مترمکعب آب در نتیجه اجرای طرحهای حفاظتی و برخورد با برداشتهای غیرمجاز در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا جوکار گفت: در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی و با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با بهرهبرداریهای غیرمجاز، در نیمه نخست سال جاری ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز پر و ۹ حلقه دیگر مسدود شده است. همچنین در این مدت ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز جدید شناسایی شده که این امر سبب صرفه جویی ۵۵۱ هزار و ۸۸۰ متر مکعبی آب در این شهرستانها شد.
وی افزود: در راستای حمایت از بهرهبرداران مجاز و ساماندهی برداشتها، در این بازه زمانی ۱۰۴ مجوز جدید بهرهبرداری و فنی صادر و ۸۸ مورد شکایت مردمی در زمینه تخلفات آبی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
جوکار با اشاره به گستره فعالیتهای اداری و تعاملات بینبخشی تصریح کرد: در طول شش ماه گذشته، ۵۶۶ مورد مکاتبه و پاسخ به استعلامات از سوی اداره منابع آب شهرستانهای تفت، زارچ و اشکذر انجام شده است که این امر بیانگر حجم بالای ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها و مراجع قانونی است.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای تفت، زارچ و اشکذر در ادامه با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر منابع آب زیرزمینی گفت: اجرای طرحهای حفاظتی، شناسایی چاههای غیرمجاز، کنترل برداشتها و افزایش آگاهی عمومی از مهمترین راهکارهای دستیابی به پایداری منابع آبی منطقه است.
وی با قدردانی از همکاری مردم و کشاورزان در اجرای برنامههای حفاظتی افزود: همراهی بهرهبرداران با سیاستهای مدیریت مصرف، نقش تعیینکنندهای در کاهش افت سطح آب زیرزمینی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی دارد و استمرار این همکاری میتواند آینده منابع آبی منطقه را تضمین کند.