افزایش تعداد مصدومان تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج به ۲۶ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شروین تبریزی درتوضیح بیشتر گفت: ساعت ۶:۴۷ دقیقه صبح امروز، یک مورد تصادف در جاده مخصوص کرج به مرکز ۱۱۵ اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از آنجایی که احتمال می‌رفت تعداد مجروحان این تصادف زیاد باشد، بلافاصله ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

تبریزی گفت: این حادثه تاکنون ۲۶ مصدوم داشته که ۲۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر در محل خدمات درمانی دریافت کرد.