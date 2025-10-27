افزایش تعداد مصدومان تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج به ۲۶ نفر
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت ۲۶ نفر در تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شروین تبریزی درتوضیح بیشتر گفت: ساعت ۶:۴۷ دقیقه صبح امروز، یک مورد تصادف در جاده مخصوص کرج به مرکز ۱۱۵ اورژانس اعلام شد.
وی افزود: در این حادثه دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از آنجایی که احتمال میرفت تعداد مجروحان این تصادف زیاد باشد، بلافاصله ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.
تبریزی گفت: این حادثه تاکنون ۲۶ مصدوم داشته که ۲۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر در محل خدمات درمانی دریافت کرد.