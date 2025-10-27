امام جمعه کیش گفت: صبر، ایمان و بیان حضرت زینب (س) مانند امیرالمؤمنین (ع) بود و آن بانوی بزرگوار، زینت پدر و الگوی تربیت و افتخار خانواده است.

حضرت زینب (س) نماد صبر، ایمان و زینت پدر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: خداوند زمانی که پیامبر را برای هدایت بشر فرستاد، بر مردم منت نهاد و سفارش کرد نسبت به اهل‌بیت پیامبر (ص) مودت و محبت داشته باشند.

او افزود: اهل‌بیت پیامبر (ص) به ما می‌آموزند که فرزندان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند و زندگی کنند که مایه زینت و افتخار خانواده و والدین باشند.

امام جمعه کیش با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب، زینت پدر بود و هنگامی که در مجلس یزید در شام به خطابه ایستاد، مردم گفتند گویی حضرت علی (ع) سخن می‌گوید؛ چراکه صبر، ایمان، اخلاص و بیان آن حضرت همانند امیرالمؤمنین (ع) بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز تأکید کرد: کسانی که می‌خواهند حق پیامبر را ادا کنند، باید محبت و مودت خود را نسبت به اهل‌بیت ایشان نشان دهند.

او افزود: برگزاری این مراسم به نام و یاد حضرت زینب (س)، فرصتی برای بازخوانی سیره، صبر و ایمان آن بانوی بزرگوار است.