به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری شبکه ای خبر داد و گفت: اعضای این باند با ادعای نفوذ در دستگاه های مختلف و با وعده وام های کلان بانکی، قربانیان را فریب می دادند و برای ضمانت همین وام های واهی، از افراد، زمین، چک، سفته ، آپارتمان و مواردی از این دست می گرفتند.

حیدر آسیابی افزود: وقتی از وام خبری نشد، مالباختگان شکایت کردند و با آغاز تحقیقات از سوی بازپرس پرونده، ابعاد گسترده این کلاهبرداری، آشکار شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: به‌منظور پیشگیری از انتقال یا خروج اموال، شناسایی و توقیف دارایی‌های متهمان بلافاصله انجام شد.

حیدر آسیابی افزود: پس از تطبیق اسناد ، مدارک و شواهد، تمام اموال به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به ۴ مالباخته این‌ پرونده، بازگردانده شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هکتار زمین کشاورزی مرغوب آبی در مینودشت به ارزش دست کم ۱۵۰ میلیارد تومان، ۲ باب مغازه به مساحت ۴۴۹ مترمربع و ۱۱۲ مترمربع در مجموع به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان در گنبدکاووس، ۸۲۵ متر مربع زمین مسکونی در شهرک جامی گرگان، ۲ واحد آپارتمان در شهرک تالار گرگان به مساحت ۲۸۳ و ۳۵۹ مترمربع در مجموع به ارزش ۳۶ میلیارد تومان، یک کیلوگرم طلا، ۶۰ فقره سفته هر کدام به ارزش یک میلیارد تومان و در مجموع ۶۰ میلیارد تومان و ۲۴ فقره چک به ارزش در مجموع ۴۴۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان از جمله اموال شاکیان این پرونده بود که به آنان بازگردانده شد.

وی افزود: تمام این اموال فقط ۳ ماه پس از تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان به ۴ شاکی این پرونده بازگردانده شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان این که ۱۴ نفر دیگر نیز به تازگی شکایت خود را از اعضای این باند ثبت کرده اند افزود: پرونده اعضای این باند به اتهام کلاهبرداری شبکه ای در شعبه نهم بازپرسی دادسرای شهرستان گرگان، در حال رسیدگی است.