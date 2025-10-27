در شبانه روز گذشته
سوانح رانندگی در خراسان رضوی با ۲ کشته و ۹ مصدوم
در سوانح رانندگی جادهای روز گذشته (یکشنبه، چهارم آبان) در خراسان رضوی، ۲ نفر جان باختند و ۹ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: بر اثر تصادف عصر دیروز یک دستگاه موتورسیکلت با پراید در جاده باخرز به زاوه، راکب موتورسیکلت و راننده پراید جان باختند و سه سرنشین دیگر پراید به طور سطحی مصدوم و سرپایی در محل مداوا شدند.
سرهنگ حسین میشمست تعداد تصادفات خسارتی جادههای استان را در این روز ۱۱ فقره عنوان کرد و گفت: دیروز شش فقره تصادف جرحی نیز در استان روی داد که در آنها ۹ نفر مجروح شدند.
رییس پلیس راه خراسان رضوی اظهار کرد: هم اینک ترافیک در مسیر نیشابور به مشهد و آزاد راه شهید شوشتری - مشهد پرحجم و در مسیر مشهد - چناران تا محدوده پل گلبهار نیز نیمه سنگین است.