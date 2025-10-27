پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان فلاورجان در دیدار مردمی با حضور در مسجد شهرک کوهرنگی از بخش قهدریجان، به بررسی مشکلات ساکنان این منطقه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این دیدار که ۱۰ نفر از رؤسای ادارات اجرایی نیز حضور داشتند، اهالی شهرک کوهرنگی و مردم و کشاورزان کسبه دغدغههای خود را در حوزههای مختلف از جمله زیرساختهای شهری، خدمات درمانی، اشتغال، حملو نقل و امور فرهنگی مطرح کردند.
همچنین خانه ایثارگران قهدریجان نیز با حضور مسئولان شهرستان بهصورت رسمی افتتاح شد.
برای تجهیزو بهسازی خانه ایثارگران قهدریجان ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
این مرکز با هدف رسیدگی به امور ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا، و ثبت افتخارات رزمندگان خطشکن شهرستان افتتاح شده است.