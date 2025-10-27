پخش زنده
مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست»، مستند «نورا»، مجموعه «خانم دکتر کوچک» و فیلم «پرستار»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اینجا سفارت نیست»، هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه افق پخش میشود.
بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی از زبان گروگانهای آمریکایی و دانشجویان پیرو خط امام موضوع این مجموعه مستند است.
شبکه مستند «نوا»، را یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ پخش میکند.
در هر قسمت از این مجموعه، آخرین دستاوردهای علمی جهان بررسی و تحلیل میشود.
«خانم دکتر کوچک»، هر روز ساعت ۱۲ از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه داستان دخترخردسالی است که به رشته پزشکی علاقه دارد.
شبکه نمایش «پرستار»، را امروز ساعت ۱۱ پخش میکند.
این فیلم داستان کودکی است که پس از ان که پرستاری در هنگام جنگ جانش را نجات میدهد به این حرفه علاقمند میشود.