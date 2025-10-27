پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: امسال تاکنون موردی از تجارت سیاه پرندگان شکاری در استان نداشتهایم در صورت مشاهده با سودجویان و متخلفان برخورد جدی خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام احمدی فارسانی در این خصوص با بیان اینکه تاکنون در استان همدان بیش از ۱۶۵۰ گونه گیاهی و بیش از ۳۹۰ گونه جانوری شناسایی شده است،افزود: یکی از شاخصترین گونههای جانوری در راس هرم جانوران پرندههای شکاری بوده که این پرندگان شکاری در استان همدان از تنوع بسیاری برخوردار هستند.
احمدی فارسانی ادامه داد: متاسفانه برخی سودجویان در بحث تجارت سیاه و یا قاچاق سیاه در کشورهای دیگر و یا در کشور خودمان ممکن است فعالیت کنند که گاهاً برای این موارد به استان همدان نیز آمدهاند و قبلا چند مورد نیز در این رابطه دستگیری داشتهایم، چون پرنده شکاری زیادی که گونههای آن مشمول این پرندگان قاچاق باشد در استان همدان وجود دارند، اما در این رابطه محیط زیست اصل را بر پیشگیری این پدیده گذاشته است.
وی ادامه داد: در استان همدان ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۴ منطقه شکار ممنوع وجود دارد و حتی در مناطقی از استان هم که از لحاظ درجهبندی جز مناطق آزاد هستند گشت کنترل حفاظت محیط زیست در حال اجرا بوده و فعال است و محیط بانان ما هم به صورت گشت سیار و هم در پاسگاههای محیطبانی مناطق حفاظت شده استان مراقبت لازم را دارند.
احمدی فارسانی با بیان اینکه امسال خوشبختانه موردی از تجارت سیاه پرندگان شکاری را در استان نداشتهایم، بیان کرد: چند موردی هم که در رابطه با قاچاق سیاه شناسایی شده قاچاق آنان مرتبط به پرنده شکاری نبوده بلکه در رابطه با قاچاق دهها گونه پرنده زینتی بوده است.
وی تصریح کرد: در این رابطه دهها گونه پرنده زینتی از استانهای همجوار توسط سودجویان بهصورت غیرمجاز زندهگیری شده بود و قصد داشتند این گونهها را به استان تهران انتقال دهند که با شناسایی لازم آنان را در استان دستگیر و سریعاً به مراجع قضایی معرفی کردیم و پرندهها را بعد از بازپروری در طبیعت رهاسازی کردیم.
احمدی فارسانی بیان کرد: امسال مواردی هم داشتهایم که پرندگان شکاری با ارزش به دلایل مختلف آسیب دیدهاند که در این رابطه نیز طی گزارش و اطلاعرسانی مردم با هماهنگی لازم این پرندگان به اداره کل آورده شدند و از آنجا به مراکز بازپروری انتقال داده میشوند که ضمن تضمین سلامتی آنان بعد از بهبودی مجدد به دامن طبیعت بازگردانده میشوند.
احمدی فارسانی تأکید کرد: محیط زیست استان همدان بهصورت شبانهروزی از تنوع زیستی استان مراقبت دارد و کوچکترین مماشات با سودجویان و متخلفان در تجارت سیاه نخواهد داشت.