پخش زنده
امروز: -
خجسته باد میلاد بانوی مهر آفرین کربلا؛ آنکه با نگاهش، زخمها را شعر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امروز پنجم جمادی الاول، مصادف با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار است.
بانو، قلم بی تاب، برای از تو نوشتن است، پرستار اسیران دشت کربلا، چگونه وصف تو توان کرد؟
امروز روز پرستار است و تو بهانه امروز هستی.
تو آن مهربانویی که در خیمههای سوخته، مرهم زخمهای عاشورایی بودی؛ پرستاری که نه تنها پیکرهای مجروح، بلکه قلبهای شکسته و عزمهای متزلزل را نیز با شجاعت کلام و نگاهت پانسمان کردی. صبرت، چون کوه، طوفان غم را تاب آورد و رسالتت، چون شمع، نور بیداری را برای همیشه در تاریخ برافروخت.
تو الگوی بیبدیل بسیاری از پرستاران هستی؛ مرهمی که با ایمان و استقامت، درد جسم و روح را تسکین میدهد.
امروز چشم شیعیان به دستان پر برکت توست ای دردانه مولا علی؛ مهربانو، مرهمی.