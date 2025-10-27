به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امروز پنجم جمادی الاول، مصادف با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار است.

بانو، قلم بی تاب، برای از تو نوشتن است، پرستار اسیران دشت کربلا، چگونه وصف تو توان کرد؟

امروز روز پرستار است و تو بهانه امروز هستی.

تو آن مهربانویی که در خیمه‌های سوخته، مرهم زخم‌های عاشورایی بودی؛ پرستاری که نه تنها پیکر‌های مجروح، بلکه قلب‌های شکسته و عزم‌های متزلزل را نیز با شجاعت کلام و نگاهت پانسمان کردی. صبرت، چون کوه، طوفان غم را تاب آورد و رسالتت، چون شمع، نور بیداری را برای همیشه در تاریخ برافروخت.

تو الگوی بی‌بدیل بسیاری از پرستاران هستی؛ مرهمی که با ایمان و استقامت، درد جسم و روح را تسکین می‌دهد.

امروز چشم شیعیان به دستان پر برکت توست ای دردانه مولا علی؛ مهربانو، مرهمی.