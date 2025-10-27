با نزدیک شدن به ایام مبارک دهه فجر، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فراخوان عمومی برای شرکت در جشنواره ملی صنایع دستی و هنر‌های سنتی فجر را اعلام کرد.

جشنواره ملی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی فجر ، میعادگاه آثار فاخر هنرمندان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: این رویداد بزرگ فرهنگی که هر ساله با هدف معرفی، ترویج و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی اصیل ایرانی برگزار می‌شود، در بهمن سال جاری میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان خواهد بود.

فولادی از تمام هنرمندان و صنعتگران خلاق استان در تمامی رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی دعوت کرد: با الهام از میراث غنی فرهنگی و بهره گیری از تکنیک‌های نوین، فاخرترین و بدیع‌ترین آثار خود را برای ارائه در این جشنواره آماده سازی کنند.

وی گفت: تمرکز این دوره بر اصالت، کیفیت فنی بالا، نوآوری در طرح و قابلیت تجاری سازی آثار خواهد بود.

فولادی افزود: دبیرخانه جشنواره ضمن تاکید بر اهمیت حضور پررنگ هنرمندان، از هم اکنون خواستار برنامه ریزی دقیق برای ارائه آثار شایسته و معرف هویت و تمدن ایرانی است.

به گفته وی زمان دقیق و نحوه ارسال آثار متعاقباً از طریق وب سایت رسمی و اطلاعیه‌های دبیرخانه اعلام خواهد شد.

جشنواره فجر، فرصتی بی نظیر برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان این مرز و بوم در سطح ملی و بین المللی است.