اگر مسئولان، حاکمان و سیاست‌ورزان به نهج‌البلاغه توجه کنند، با یک تحول عظیم در همه عرصه‌ها رو‌به‌رو خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در آیین نواخته شدن زنگ نهج البلاغه در دبیرستان شاهد دختران گفت: فراهم آوردن زمینه تعلیم و تربیت و رشد تعالی و پاسخ به همه نیاز‌های بشر و توسعه انسانی به معنای واقعی کلمه و نیز عمران و آبادانی جامعه و کشور در فراز‌های نهج‌البلاغه تأکید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با تبریک به مناسبت تولد حضرت زینب (ع) افزود: روز میلاد این بانوی مظهر طهارت، پاکی، صداقت، شجاعت، دانش، معرفت، زهد، عفت و پاکدامنی به نام زیبای روز پرستار نامگذاری شده است.

وی گفت: پیام این نامگذاری آن است که جامعه زنان ما که مفتخر به پیروی از مسیر اهل بیت هستند، باید در اعتلای بانوی بزرگ، سخت بکوشند و جدی باشند