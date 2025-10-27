کنترل دقیق وزن کیسه‌های آرد در پنج مرکز تولید و توزیع چهارمحال و بختیاری انجام شد.

تشدید نظارت بر کنترل دقیق وزن کیسه‌های آرد در مراکز تولید و توزیع چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل استاندارد استان گفت: در این بازرسی‌های وزن کیسه‌های آرد تولید شده توسط واحد‌های تولیدی آرد استان بررسی شد.

سینوش همت زاده افزود: بر اساس نتایج حاصل از این نظارت‌ها، وزن دقیق کیسه‌های آرد تولید شده در این واحد‌ها مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۶۳۸۱ تحت عنوان «کمیت فرآورده در بسته‌بندی‌ها» بود و میزان انطباق کیسه‌ها با معیار‌های تعیین شده تایید شد .

همت زاده گفت: طرح تشدید نظارت‌ها، گامی موثر در جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی و ارتقای سلامت، بهداشت و ایمنی در استان به شمار می‌رود.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در وزن و کیفیت محصولات، موضوع را به اداره کل استاندارد گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل حفظ شود.