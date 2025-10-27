پخش زنده
نخستین نشست کمیته راهبردی روداد ملی «ایران جان، هرمزگان ایران» در استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این نشست که با حضور مدیرکل و معاونان صدا و سیمای خلیج فارس، استاندار و کارشناسان مجموعه استانداری برگزار شد، در خصوص کلیات برنامههای استان در هفته ایران جان بحث و تبادل نظر شد.
استاندار هرمزگان در این نشست گفت: برنامه ایران جان فرصت طلایی است که میتواند ظرفیت ها، مزیت ها، قابلیتها و توانمندیهای هرمزگان در همه سطوح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را با استفاده از شبکههای سراسری در سطح ملی معرفی کند.
محمد آشوری افزود: از این فرصت برای ارائه قابلیتهای ملی، فراملی و بین المللی هرمزگان به کشورهای همسایه که دریافت کننده برنامههای ما هستند، نیز استفاده میشود.
وی گفت: بر این اساس ضروری است محتوای برنامهها متناسب با ظرفیتهای استان تولید و از همه توانمندیها برای معرفی هرمزگان استفاده شود.
آشوری افزود: برای این کار کارگروهای مختلف مالی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست گذاری پیشبرد برنامههای ایران جان در هرمزگان تشکیل شود.
محسن رئیسی مدیرکل صداوسیمای خلیج فارس نیز در این نشست گفت: راهبردهای کلان استان در شش محور؛ اقتصاد دریامحور، فرهنگ بومی، هرمزگان؛ اقتصادیترین استان کشور، هرمزگان؛ ایفاگر نقشهای ملی و فراملی، هرمزگان؛ نماد وحدت اقوام و مذاهب و جاذبههای گردشگری هرمزگان برای استفاده در طرح ایران جان آماده شده است.
هفته ایران جان، هرمزگان ایران رویدادی ملی است که از ۲۷ دیماه تا سوم بهمن به مدت یک هفته در همه شبکههای سراسری صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود.
بر اساس این طرح ظرفیتها و توانمندیهای مختلف مردم هرمزگان محور برنامههای شبکههای سراسری رادیو و تلویزیون قرار خواهد گرفت.
این طرح تاکنون در استانهای خوزستان، ایلام و فارس اجرا شده است.