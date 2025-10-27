رئیس ستادکل نیروهای در پیامی با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار تاکید کرد: پرستاری حرفه‌ای مقدس است که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، همانند ۸ سال جنگ تحمیلی و دوران بیماری منحوس کرونا، بار دیگر عظمت و خلوص خود را در صحنه های جهاد و شهادت به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است:

روز پنجم جمادی الاول سالروز میلاد نورانی بزرگ پرستار کربلا، پرچمدار ایثار، فداکاری، بصیرت و الگوی بردباری و آگاهی حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) بر همه پیروان آیین نبوی مبارک باد.

روز پرستار فرصتی مغتنم است تا از مقام رفیع بانوان و مردان فداکاری یاد کنیم که با دل‌های سرشار از ایمان، دستانی سرشار از مهر و روحی آکنده از ایثار، مرهم گذار درد و رنج بیمارانند. پرستاری، جلوه عینی انسانیت و تجلی عشق به خدمت در سخت‌ترین شرایط است؛ حرفه‌ای مقدس که در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همانند ۸ سال دفاع مقدس و دوران بیماری منحوس کرونا،بار دیگر عظمت و خلوص خود را در صحنه های جهاد و شهادت به نمایش گذاشت.پرستاران نیروهای مسلح در آن روزهای خون و آتش، بی هیچ چشم داشتی در کنار رزمندگان ایستادند و با ایمان راسخ خود، جان بسیاری از مجروحان میدان نبرد را نجات دادند. امروز نیز این قشر شریف و صبور، در زمره رزمندگان میدان سلامت هستند.

ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی پرستاران عزیز کشور، به ویژه پرستاران گرانقدر شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح، از درگاه خداوند متعال توفیق عزت، سلامتی و پایداری در مسیر خدمت به خلق و حفظ سلامت مدافعان وطن را مسئلت دارم و امیدوارم در سایه الطاف ذات اقدس الهی و توجهات قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در راه خدمت به آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحت رهبری خردمندانه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) موفق و پیروز باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی