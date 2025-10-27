پخش زنده
نهاد کتابخانههای عمومی کشور از افراد، رسانهها، گروههای مردمی و نهادهای عمومی دعوت کرد تا با شرکت در رویداد فرهنگی «همخوان» - نشان کتابخانه عمومی ایران - نقش خود را در گسترش فرهنگ خواندن و معرفی کتابخانههای عمومی کشور به ثبت برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، نشان «همخوان» بهعنوان نشان ملی کتابخانه عمومی ایران، ویژه افرادی است که در گسترش فرهنگ خواندن و معرفی ظرفیتهای کتابخانههای عمومی در سراسر کشور نقش مؤثر ایفا کردهاند. این نشان نمادی از پاسداشت تلاشهایی است که چراغ خواندن را روشن نگه میدارند و کتابخانه را به زندگی مردم نزدیکتر میکنند.
بر اساس این فراخوان، نشان «همخوان» در دو حوزه اصلی شامل ترویج کتابخانه عمومی و ترویج خواندن اعطا میشود و در هر حوزه، سه گروه از برگزیدگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
در حوزه ترویج کتابخانه عمومی، اعضای فعال و الهامبخش کتابخانهها، خبرنگاران و رسانههای کتابخانهدوست و نیز افراد اثرگذار اجتماعی همچون معلمان، روحانیون و کنشگران فرهنگی، مورد تجلیل قرار میگیرند.
در حوزه ترویج خواندن نیز فعالان رسانه و فضای مجازی، گروههای مردمی و جهادی و نهادهای فرهنگی و عمومی که در گسترش برنامههای مطالعه و کتابخوانی نقشآفرین بودهاند، شایسته دریافت این نشان خواهند بود.
علاقهمندان میتوانند تا ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه platzaar.ir/hamkhan مستندات و گزارش فعالیتهای خود را ثبت کنند.
نشان ملی «همخوان» بهعنوان بخشی از مسیر تحول در نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با رویکرد کاربرمحوری، عدالت فرهنگی و اثر اجتماعی طراحی شده است و میکوشد جایگاه تازهای برای کتابخانه در زندگی مردم تعریف کند؛ کتابخانهای که نهتنها محل امانت کتاب، بلکه بستر یادگیری، گفتوگو و همخوانی است.