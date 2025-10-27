به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، توسعه خدمات شهری یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید در راستای روان‌سازی ترافیک و توجه به زیبایی شهر به همت شهرداری و شورای شهر اجرایی شود.

شهردار شهر لنده گفت: پس از گذشت سال‌ها، خیابان امام خمینی (ره) مرکزی در شهر لنده، که به دلیل فرسودگی و موانع عمرانی سال‌ها مسدود بود، که با تلاش‌های شورای شهر و همراهی کمیته تطبیق و همکاری مالکان، سرانجام بازگشایی شد.

سلمان رنجبرافزود: بازگشایی این خیابان نه‌تنها دسترسی شهروندان را تسهیل می‌کند، بلکه گامی مهم در حفظ هویت تاریخی شهر و توسعه گردشگری شهر لنده به‌خصوص در ایام نوروز است.

رنجبر گفت: با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد تومان و همکاری مالک اصلی این گره ترافیکی از این خیابان باز شود.

شهردار لنده با اشاره به بازگشایی ۶۰ متر باقی‌مانده این خیابان گفت: رایزنی‌ها با سه مالک دیگر برای ادامه مسیر در حال انجام است که امیدواریم تا ایام نوروز بتوانیم این ۶۰ متر باقی‌مانده را با تلاش و همراهی دیگر مالکان بازگشایی کنیم.