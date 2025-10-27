به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ولادت با سعادت پرستار دشت کربلا، حضرت زینب (س) نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این نیکوکار یزدی که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت و برای سومین سال متوالی در این این امر خیر سهیم شد در این خصوص گفت: تصمیم گرفتم تا هرساله در سالروز ولادت حضرت زینب (س) مبلغی را به نیت افزایش خیر و برکت در کسب و کار و سلامتی فرزندانم به آزادی یک مادر زندانی اختصاص دهم تا دعای آن مادر نیز بدرقه راهمان باشد و امیدوارم هر ساله توفیق این کار نصیبم شود.