به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم افتتاحیه و رونمایی از بزرگ‌ترین فرش قاره کهن امروز و با حضور مسئولان و علاقه‌مندان در محلات برگزار شد.

هشتمین فرش سرگُل محلات در زمین چمن مصنوعی بوستان سلامت از پنجم تا ۹ آبان در محلات برگزار می‌شود.

در سال جاری تلاش شده تا طرح فرش نزدیکی بیشتری به طرح‌های ایرانی داشته باشد و از این ظرفیت بهره گیری بیشتری شود.

فرش سرگل محلات از رنگ‌ها و گونه‌های مختلف گل رز و داوودی تشکیل شده و در حرکتی جدید برای چینش گل‌ها و تهیه این فرش، عوامل فنی شهرداری و مردم محلی با هم همکاری می‌کنند.

این فرش ۱۲۴۰ مترمربع مساحت دارد و در آن از ۵۵۰ هزار سرگل رز، داودی و سایر گل‌ها استفاده شده است.