بزرگترین فرش سرگل قاره کهن در بوستان سلامت شهرستان محلات رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم افتتاحیه و رونمایی از بزرگترین فرش قاره کهن امروز و با حضور مسئولان و علاقهمندان در محلات برگزار شد.
هشتمین فرش سرگُل محلات در زمین چمن مصنوعی بوستان سلامت از پنجم تا ۹ آبان در محلات برگزار میشود.
در سال جاری تلاش شده تا طرح فرش نزدیکی بیشتری به طرحهای ایرانی داشته باشد و از این ظرفیت بهره گیری بیشتری شود.
فرش سرگل محلات از رنگها و گونههای مختلف گل رز و داوودی تشکیل شده و در حرکتی جدید برای چینش گلها و تهیه این فرش، عوامل فنی شهرداری و مردم محلی با هم همکاری میکنند.
این فرش ۱۲۴۰ مترمربع مساحت دارد و در آن از ۵۵۰ هزار سرگل رز، داودی و سایر گلها استفاده شده است.