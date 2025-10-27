پخش زنده
بر اساس مصوبه جدید، دفاتر اسناد رسمی موظفاند حقالزحمه مشاوران املاک را بر اساس ارزش معاملاتی ملک دریافت کنند.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اجرای این طرح میتواند شفافیت در معاملات ملکی را افزایش دهد.
بر اساس قانون جدید، حق دلالی دیگر با قیمت ملک بالا و پایین نمیرود و بر اساس فرمولی ثابت مبتنی بر “ارزش معاملاتی” (که توسط سازمان مالیات تعیین میشود) محاسبه خواهد شد.
این اقدام که با هدف حذف انگیزه بنگاهها برای گران کردن ملک و شفافسازی بازار صورت میگیرد، پرداخت کمیسیون را به ثبت قرارداد در سامانه رسمی و دفاتر اسناد رسمی گره میزند و هرگونه دریافت وجه اضافی را با جریمههای سنگین ممنوع میکند. عاطفه گودینی گزارش می دهد: